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قالوا

صواريخ الحوثيين على المملكة عمل إرهابي

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صواريخ الحوثيين على المملكة عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين.

عبد اللطيف الزياني

أمين عام مجلس التعاون الخليجي

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