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قالوا

الحوثيون يخربون اليمن

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السعودية لم تفوت أية فرصة لتحسين الظروف الإنسانية في اليمن.

محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي

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