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قالوا

لا تعايش مع ميليشيا إرهابية

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لا تعايش مع ميليشيا إرهابية تستهدف استقرار المنطقة وتكون مطية لطهران.

أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

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