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قالوا

لا ندّخر جهداً في الأزمة الإنسانية باليمن

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لا ندّخر جهداً في العمل على تقليص الأزمة الإنسانية باليمن.

أحمد عسيري

مستشار ولي العهد السعودي

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