لا ندّخر جهداً في الأزمة الإنسانية باليمن

زمان، كان كل شيء أكثر خصباً، الحقول، الصباحات، البحر، الأمواج، وحتى النساء. عمتي زينب أنجبت أربعة عشر مولوداً، خالتي فاطمة ستة عشر، وزوجة عمي لطيفة أقسمت أنها أنجبت ثمانية عشر، أما أمي فكانت أقلهن خصباً، حيث أنجبت اثني عشر فقط!
لا شك في أن أزمة الجفاف وتراجع مستويات المياه العذبة تعد واحدة من أهم الإشكاليات البيئية التي يواجهها العالم حالياً، وبالأخص في ظل تزايد حدة تداعيات التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض. وتعد أزمة مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا،
لم يتبق الكثير على انطلاق كأس الأمم الآسيوية 2019، فالبعض يعتقد أن التسعة أشهر لا تكفي لإعداد منتخب قادر على المنافسة في بطولة تعتبر كرة القدم فيها اللعبة الأولى والأكثر انتشاراً، خصوصاً بعد دخول الأندية الصينية والهندية ..