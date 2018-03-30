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إيران لم تحترم روح الاتفاق النووي

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إيران لم تحترم روح الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى.

دونالد ترامب

الرئيس الأميركي

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