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قالوا

برامج إيران العسكرية

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سنتخذ إجراءات مناسبة حال تطوير إيران قنبلة نووية لها.

محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي

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