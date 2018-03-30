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قالوا

الصواريخ البالستية تمثل تهديداً كبيراً للمنطقة

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البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية يمثل تهديداً كبيراً للمنطقة.

أحمد أبو الغيط

أمين عام الجامعة العربية

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