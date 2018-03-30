آخر الأخبار

قالوا

الحوار مطلوب حول برنامج إيران الصاروخي

التاريخ:
طباعة Email

الحوار مطلوب حول برنامج إيران الصاروخي وتهديداتها في المنطقة.

زيغمار غابريل

وزير خارجية ألمانيا

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon