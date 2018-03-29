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الصواريخ الإيرانية على السعودية يشعل نزاعاً إقليمياً

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إطلاق الحوثيين الصواريخ الإيرانية على السعودية قد يشعل نزاعاً إقليمياً

نيكي هايلي

مندوبة أميركا في الأمم المتحدة

 

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