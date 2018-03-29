الصواريخ الإيرانية على السعودية يشعل نزاعاً إقليمياً

لم يتبق الكثير على انطلاق كأس الأمم الآسيوية 2019، فالبعض يعتقد أن التسعة أشهر لا تكفي لإعداد منتخب قادر على المنافسة في بطولة تعتبر كرة القدم فيها اللعبة الأولى والأكثر انتشاراً، خصوصاً بعد دخول الأندية الصينية والهندية ..
مشهد لا جديد فيه، عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الإرهابية في اليمن، ومن على شاشة قناة الجزيرة القطرية، يتوعد بإطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية، مشهد متكرر يُعيدنا إلى عام 2001م، ذات القناة (الجزيرة)،
لا شك في أن أزمة الجفاف وتراجع مستويات المياه العذبة تعد واحدة من أهم الإشكاليات البيئية التي يواجهها العالم حالياً، وبالأخص في ظل تزايد حدة تداعيات التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض. وتعد أزمة مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا،
عندما تنفي الدوحة تعرض مقاتلتيها للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين، يتبين لنا مجدداً أننا أمام موقف لا يخرج عن صبيانيات قطر المعهودة، تلك التي ملّها الخليج والعرب والعالم، وباتت تثير السخرية والشفقة في آن، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك ..
دخل أحد الجُفاة على هارون الرشيد ولـما مَثُلَ بين يديه بقي صامتاً فترة حتى هدأ المجلس تماماً، ثم وجه حديثه للرشيد: «يا هارون، إني قائل لك قولاً ثقيلاً فاسمعه مني»، فرد عليه الرشيد: «لا سمع ولا طاعة، قد بُعِثَ من هو خير منك ..