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إيران تريد زعزعة استقرار السعودية والمنطقة

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إيران لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها

خالد بن سلمان

سفير السعودية في واشنطن

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