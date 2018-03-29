آخر الأخبار

قالوا

ينبغي على إيران تهدئة المخاوف

التاريخ:
طباعة Email

ينبغي على إيران تهدئة المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية

جان إيف لودريان

وزير خارجية فرنسا

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon