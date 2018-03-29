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قالوا

إيران تهديد للمنطقة

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إيران لا تستطيع أن تكون منافساً حقيقياً للسعودية عسكرياً أو اقتصادياً

محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي

 

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