مصير المعركة مرتبط بالرياض وهدفنا مستقبل يمن عربي متجانس مع محيطه.
هل تعاني من أعطال في هاتفك الذكي ولديك أسئلة حول موضوع الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ للإجابة عن هذه التساؤلات
تعتبر السمنة من الأمراض المنتشرة بكثرة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وتعتمد بالدرجة الأولى على النظام الغذائي
أوجد المشرع شراء مدة الخدمة الاعتبارية بهدف تحسين المعاش التقاعدي قبل انتهاء الخدمة، إذ يحق للمرأة شراء 10 سنوات مدة
مشهد متكرر لم يعد غريباً علينا في كل مكان، فقد تجد طفلًا بعمر الـ 3 سنوات متشبثاً بجهاز «التابليت» أو «الموبايل» للعب
دخل أحد الجُفاة على هارون الرشيد ولـما مَثُلَ بين يديه بقي صامتاً فترة حتى هدأ المجلس تماماً، ثم وجه حديثه للرشيد: «يا هارون، إني قائل لك قولاً ثقيلاً فاسمعه مني»، فرد عليه الرشيد: «لا سمع ولا طاعة، قد بُعِثَ من هو خير منك ..
الثقافة لا يمكن أن تعيش بمفردها بعيداً عن محيطها الذي به تحيا فيه، وهو المجتمع، كما أن المجتمعات لا يمكن أن تحيا حياة صحية
ظهرت عبر تاريخ الأمة فئات عدة وجّهت سهامها إلى السنّة النبوية الشريفة، مشكِّكة فيها، ومنكرة لحجيتها، فمنهم من يطعن في
ليلة السبعة صواريخ بالستية على أربع مدن سعودية التي أطلقها المتمردون الحوثيون، تؤكد صواب قيام الحرب وصحة التحذيرات من الدور الإيراني في المنطقة.
من إحدى شعارات شركة غوغل «نحن لا نصنع شراً»، ورغم ثقة الناس بهذه الشركة، والجميع يستخدم أنظمتها وبرمجياتها، إلا أننا دائماً ما نقول إن هذه الشركة على صلة بالاستخبارات الأميركية.
جرائم الإرهاب الحوثي بالأسلحة الإيرانية مستمرة، وآخرها إطلاق عدد من الصواريخ على المملكة العربية السعودية، وباستهداف
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
بعد قائمة التملق القطرية تم الدفع بعراب الدمار العربي المدعو حمد بن جاسم، وكأني به قد ضرب بقبضته على صدره وقال «أنا لها»!
باءت بالفشل معظم المحاولات التي بذلتها جماعة الإخوان وأنصارها في الداخل والخارج، لحث المصوتين الذين يبلغ عددهم أكثر من 59 مليون ناخب، على مقاطعة الإدلاء بأصواتهم
يودع الله سبحانهُ وتعالى داخل كل إنسان النور الكامن والذخيرة والطاقة التي تعينه على عبور جسور الحياة، وما إن يتم إعطاء الإنسان فرصة التأهيل والتدريب
في القرن التاسع الميلادي كَتبَ العالِم والباحث العربي يعقوب بن إسحاق الكندي الكثير من المؤلفات الموسيقية، ليصبح المدون الأول
هزاع سعيد علي الحبسي شاب إماراتي متعدد المواهب اشتهر اسمه على قنوات التواصل الاجتماعي بعدما جذب آلاف المتابعين بفيديوهات وصور تحبس الأنفاس..
في اكتشاف قد يغير الطريقة التي نفكر بها في تطور أدمغتنا، عثر العلماء على أدمغة وأنسجة عصبية بعمر نصف بليون سنة لـ 15 من أسلاف عناكب وحشرات العصر الحديث في صخور متجمدة بجرينلاند.
العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة مرض التصلب الجاني الضموري ALS يتراوح من حوالي ثلاث إلى عشر سنوات ، ولكن العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج الذي ودع العالم أمس عاش مع المرض لأكثر من خمسة عقود.
يمكن القول إن «جيثرون» الهولندية قرية من نسج الخيال، فهي بلا طرق مرصوفة، ويلزم الانتقال فيها استخدام القوارب المائية. وللمهتمين فإن الزائر للقرية،