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مصير المعركة مرتبط بالرياض

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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مصير المعركة مرتبط بالرياض وهدفنا مستقبل يمن عربي متجانس مع محيطه.

 

 

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