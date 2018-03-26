قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجياً

دخل أحد الجُفاة على هارون الرشيد ولـما مَثُلَ بين يديه بقي صامتاً فترة حتى هدأ المجلس تماماً، ثم وجه حديثه للرشيد: «يا هارون، إني قائل لك قولاً ثقيلاً فاسمعه مني»، فرد عليه الرشيد: «لا سمع ولا طاعة، قد بُعِثَ من هو خير منك ..
إن قالوا إن دولة الإمارات أقنعت ترامب بتغيير وزير خارجيته، فهل أقنعته السعودية بتغيير مستشاره للأمن القومي كذلك؟
فلم يمضِ سوى يومين على زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إلا ويعيّن ترامب ألد أعداء إيران وتنظيم الإخوان، جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي،
رون لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لأنه «منصاع وحكومته للأحزاب الدينية المتشددة، ويسمح لهم بفرض وإملاء سياسات تخص الدين والدولة، مثل استيطان الأراضي ..