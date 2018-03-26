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قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجياً

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قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجياً ولا علاقة لها بالعلاقات السعودية الأميركية.

عادل الجبير

وزير الخارجية السعودي

 

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