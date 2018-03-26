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قالوا

ورطة قطر تتفاقم

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نحن جميعاً قلقون من تعدد الانقلابات واستمرارها داخل النظام في قطر.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البحرين

 

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