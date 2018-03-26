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قالوا

ادعاء النظام القطري محاربته للإرهاب

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ادعاء النظام القطري بأنه يحارب الإرهاب هو عمليات تجميلية شكلية.

خالد الهيل

الناطق باسم المعارضة القطرية

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