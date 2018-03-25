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قالوا

قطر ضلت الطريق

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نتمنى أن يكون في قطر نظام دستوري مستقر هذه مسألة تهمّنا جميعاً

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البحرين

 

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