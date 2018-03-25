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سياسات قطر تهديداً للأمن العربي والخليجي

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سياسات قطر العدوانية تسبّبت في تهديد الأمن القومي العربي والخليجي

خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين

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