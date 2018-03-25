سياسات قطر تهديداً للأمن العربي والخليجي

دخل أحد الجُفاة على هارون الرشيد ولـما مَثُلَ بين يديه بقي صامتاً فترة حتى هدأ المجلس تماماً، ثم وجه حديثه للرشيد: «يا هارون، إني قائل لك قولاً ثقيلاً فاسمعه مني»، فرد عليه الرشيد: «لا سمع ولا طاعة، قد بُعِثَ من هو خير منك ..
الآن، أصبح واضحاً للعيان، أن قناة الجزيرة، تدار بواسطة مرتزقة هواة، قام بجمعهم المدعو عزمي بشارة وقام بتعيينهم في مناصب رفيعة في الاستخبارات القطرية يتولون الإشراف على المحتوى الذي تنشره القناة المفلسة مهنياً وإخبارياً،
إن قالوا إن دولة الإمارات أقنعت ترامب بتغيير وزير خارجيته، فهل أقنعته السعودية بتغيير مستشاره للأمن القومي كذلك؟
فلم يمضِ سوى يومين على زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إلا ويعيّن ترامب ألد أعداء إيران وتنظيم الإخوان، جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي،
تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر سعادة في العالم لعام 2018، وجاء ترتيب الدول العربية مختلطاً جداً، حيث تفرقت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين رأس القائمة ووسطها وذيلها، لكن الدولة العربية الأسعد حالاً هي الإمارات..
تخطئ قطر إذا ظنت أن قائمة الإرهاب التي أصدرتها حكومتها بعد طول مراوغة، يمكن أن تمحو ذنوبها، أو تكفّر عن جرائمها، أو تزيل صنعتها الأساسية كدولة ترعى الإرهاب، أو تعيد علاقتها مع الأشقاء الذين اضطرتهم إلى مقاطعتها.