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قطر موّلت جماعات إرهابية بنحو مليار دولار

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قطر موّلت جماعات إرهابية بنحو مليار دولار ولا يمكن أن تنفي ذلك

أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

 

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