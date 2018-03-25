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قالوا

نأمل في أن تعود قطر إلى الصواب

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نأمل في أن تعود قطر إلى الصواب وتصحّح ما اقترفته من أخطاء

عادل الجبير

وزير الخارجية السعودي

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