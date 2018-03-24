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قالوا

على قطر أن تنفذ المطالب الـ13

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على قطر أن تنفذ المطالب الـ13 التي وضعتها الدول الأربع

سامح شكري

وزير الخارجية المصري

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