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قطر تنقل مسلحي «داعش» من سوريا إلى ليبيا

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قطر تنقل مسلحين من «داعش» من سوريا إلى ليبيا.

أحمد المسماري

المتحدث باسم الجيش الليبي

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