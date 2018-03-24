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قطر لا تنفي علاقتها بالإرهاب

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قطر لا تستطيع أن تنفي علاقتها بالإرهاب وذلك محور أزمتها

أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

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