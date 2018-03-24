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قالوا

قطر تواصل عبثها

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نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البحرين

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