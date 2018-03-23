ميليشيا الحوثي هم العقبة

تقول سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.. راعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب.. رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام: «إن «أم الإمارات» فخر المرأة العربية،
هناك جملة قضايا تتراكم الآن، قد تجعل من شهري مايو ويونيو، فترة حاسمة وساخنة لعموم المنطقة العربية. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعطى لنفسه ولحلفائه الأوروبيين مهلة حتى 12 مايو، لتعديل نصوص الاتفاق الدولي مع إيران،
حين وضع ألبرت آينشتاين النظرية النسبية العامة عام 1915 في قطيعة تامة مع نيوتن ونظريته عن الجاذبية، باشر بوضع هندسة جديدة للكون، فالنسيج الفضا - زماني الذي افترضه والذي تسبح فيه جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار..