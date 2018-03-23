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قالوا

ميليشيا الحوثي هم العقبة

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الميليشيا الحوثية في اليمن تمثل تهديداً لحدود السعودية

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد السعودي

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