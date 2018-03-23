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فرض قيود على التحالف العربي يزيد بطش إيران

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فرض قيود على الدعم الأميركي للتحالف العربي يزيد من بطش ميليشيا إيران

جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأميركي

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