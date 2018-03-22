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ندعو جميع الأطراف الاستفادة من نافذة الفرص الكورية

التاريخ:

فاسيلي نبينزيا

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ندعو جميع الأطراف إلى الاستفادة من نافذة الفرص التي ظهرت في الأزمة الكورية

فاسيلي نيبنزيا

مندوب روسيا في الأمم المتحدة

 

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