ندعو جميع الأطراف الاستفادة من نافذة الفرص الكورية

يبدو أن العمل الفردي كان وراء حادثة غرق أشهر باخرة في التاريخ، سفينة تيتانيك. تولد لدي هذا الانطباع، من تقرير كنت أقرأه وأنا أتجول مصادفة في مدينة ساوثهامبتون، جنوبي بريطانيا، مقابل الميناء نفسه الذي انطلقت منه تايتانيك إلى نيويورك عام 1912،