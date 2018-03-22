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قالوا

لا يمكن العمل بانفراد في الأزمة الكورية

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لا يمكن العمل بانفراد في الأزمة الكورية ويجب على الجميع ضبط النفس

لي هوي

سفير الصين في روسيا

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