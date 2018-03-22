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قالوا

الأزمة الكورية تتراجع

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يمكن حل أزمة النووي الكوري بسيناريو شبيه بالاتفاق مع إيران

أنغيلا ميركل

المستشارة الألمانية

 

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