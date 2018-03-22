دفء العلاقات بين الكوريتين لن يدق إسفيناً بين واشنطن وسيؤول

تقول سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.. راعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب.. رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام: «إن «أم الإمارات» فخر المرأة العربية،
هناك جملة قضايا تتراكم الآن، قد تجعل من شهري مايو ويونيو، فترة حاسمة وساخنة لعموم المنطقة العربية. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعطى لنفسه ولحلفائه الأوروبيين مهلة حتى 12 مايو، لتعديل نصوص الاتفاق الدولي مع إيران،
يبدو أن العمل الفردي كان وراء حادثة غرق أشهر باخرة في التاريخ، سفينة تيتانيك. تولد لدي هذا الانطباع، من تقرير كنت أقرأه وأنا أتجول مصادفة في مدينة ساوثهامبتون، جنوبي بريطانيا، مقابل الميناء نفسه الذي انطلقت منه تايتانيك إلى نيويورك عام 1912،
ما زال تنظيم الإخوان الدولي يحاول مستميتاً عبر كل ما يمتلك من أدوات وإمكانيات اختراق العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ الثلاثين من يونيو 2013م عندما قادت الرياض موقفاً عربياً صارماً دعماً للشعب المصري..