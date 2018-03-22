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دفء العلاقات بين الكوريتين لن يدق إسفيناً بين واشنطن وسيؤول

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دفء العلاقات بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية لن يدق إسفيناً بين واشنطن وسيؤول

جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأميركي

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