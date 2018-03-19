مساعي طهران لتطوير قدراتها الصاروخية

زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لإيران، حملت رسالة للملالي هناك، مفادها أن أوروبا أيضاً قد تنضم للولايات المتحدة الأميركية في موقفها من البرنامج الصاروخي الإيراني، وبأن صبرها قد نفد، وموقفها أصبح محرجاً أمام الولايات المتحدة الأميركية..
تعتبر البنوك الشريان الرئيسي للاقتصاد وهي التي يجري فيها النقد كما تجري الدماء في الشرايين فتقوم بتغذية الاستثمارات هنا وهناك. وهي تقوم على وجود النقد الفائض ورصد حسابات لكل زبون ومن ثم تقوم بممارسة عملها التجاري كالتمويل والاستثمار وإلاقراض وتضع عليه أرباحها او بمعنى أدق الفائدة مقابل السداد المقسط على إجمالي أصل القرض،
في الأيام القليلة الماضية شهد العالم كله تقريباً تدفق المصريين على المقار الانتخابية في الخارج، وهذا أمر كنا نتوقع حدوثه لثقتنا في وعي شعبنا من جهة ومن جهة ثانية، لأننا ذقنا مرارة تجربة حكم من كانوا ينادون بالمقاطعة،