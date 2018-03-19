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مساعي طهران لتطوير قدراتها الصاروخية

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جان إيف لودريان

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مساعي طهران لتطوير قدراتها الصاروخية تتخطى الحاجة للدفاع عن حدود إيران

جان إيف لودريان

وزير خارجية فرنسا

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