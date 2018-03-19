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قالوا

إيران ونواياها العدوانية

التاريخ:

محمد بن سلمان

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الاقتصاد السعودي أكبر من الإيراني وإيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية

محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي

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