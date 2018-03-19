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نطالب إيران بتعديل دستورها

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عادل الجبير

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نطالب إيران بتعديل دستورها الذي يدعو إلى تصدير الثورة

عادل الجبير

وزير خارجية السعودية

 

 

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