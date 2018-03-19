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هدف إيران زعزعة الاستقرار في المنطقة

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تتوفر لدينا الأدلة على الجهود الإيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة

جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأميركي

 

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