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الأزمة الكورية بين مد وجذر

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كوريا الشمالية لديها سلاح نووي وصواريخ قادرة على الوصول لأية بقعة في الأرض

فلاديمير بوتين

رئيس روسيا

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