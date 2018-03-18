آخر الأخبار

قالوا

لا مبرر لحيازة النووي لكوريا الشمالية

التاريخ:
طباعة Email

لا مبرر لحيازة النووي إذا زالت التهديدات بحق الشمال وتم ضمان أمن نظامه

تشونغ أوي يونغ

مستشار أمن كوريا الجنوبية

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon