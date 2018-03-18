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قالوا

على واشنطن وبكين الجلوس مع كوريا الشمالية

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يتعين على واشنطن وبكين الجلوس على طاولة واحدة مع كوريا الشمالية

زيغمار غابرييل

وزير خارجية ألمانيا

 

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