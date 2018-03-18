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قالوا

سنواصل الضغط على كوريا الشمالية

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سنواصل الضغط على كوريا الشمالية ولكننا مستعدون لإجراء حوار معها

مايك بينس

نائب الرئيس الأميركي

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