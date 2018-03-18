سنواصل الضغط على كوريا الشمالية

إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريك تيلرسون من منصبه لم يكن بالأمر المفاجئ، لكنه مع ذلك يعتبر تطوراً في غاية الأهمية في إدارة غير فاعلة وتحفها الفوضى، حيث عادة ما تترافق المغادرة أو الطرد الجماعي لكبار المسؤولين الأميركيين ..