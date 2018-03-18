سنواصل الضغط على كوريا الشمالية

بقيت عيناي معلقتين على قافلة الثقافة الإماراتية التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي تغادر إلى فرنسا وتحلّ فيها ضيفاً مميزاً على ساحات النور في معرض باريس الدولي للكتاب.
«سعدنا اليوم بالاحتفاء بنماذج مضيئة من أفراد المجتمع ممن ساهموا بالخير والأعمال الجليلة وامتدت أياديهم للغير بلا مقابل، استحقوا التكريم بجائزة أبوظبي، لهم جميعاً نوجه الشكر والعرفان والتحية» هذه كانت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..
زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لإيران، حملت رسالة للملالي هناك، مفادها أن أوروبا أيضاً قد تنضم للولايات المتحدة الأميركية في موقفها من البرنامج الصاروخي الإيراني، وبأن صبرها قد نفد، وموقفها أصبح محرجاً أمام الولايات المتحدة الأميركية..
إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريك تيلرسون من منصبه لم يكن بالأمر المفاجئ، لكنه مع ذلك يعتبر تطوراً في غاية الأهمية في إدارة غير فاعلة وتحفها الفوضى، حيث عادة ما تترافق المغادرة أو الطرد الجماعي لكبار المسؤولين الأميركيين ..