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قالوا

القصف في الغوطة يتواصل

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من الضروري تفادي خرق نظام وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.

سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي

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