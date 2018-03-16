القصف في الغوطة يتواصل

عندما سُئلَ محمد أسد - (ليوبولد فايس قبل إسلامه) - عن رأيه في الملك عبدالعزيز اختصر رأيه في: (كان طويلاً بين الرجال) وأشار بيده إلى الأعلى، دائماً يستحضر ذاكرتي هذا الرأي كلما ظهر الأمير محمد بن سلمان في المشاهد الكبيرة التي لا تكاد تتوقف في السنوات الأخيرة ..