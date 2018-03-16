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نظام الأسد أعاق إجلاء آلاف المدنيين

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نظام الأسد أعاق إجلاء آلاف المدنيين من مناطق القصف في الغوطة.

ماثيو ريكروفت

ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة

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