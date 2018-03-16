المسلحون يحضّرون لمسرحية الأسلحة الكيميائية

نكرر ونؤكد وندلل بالثوابت والشواهد دائماً أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه القضية الفلسطينية سياسة ثابته ومحددة، حيث إن دولة الإمارات تنطلق في نهج سياستها الخارجية على ثوابت أخلاقية وإنسانية ودينية راسخة لن تغيرها المتغيرات..
عندما سُئلَ محمد أسد - (ليوبولد فايس قبل إسلامه) - عن رأيه في الملك عبدالعزيز اختصر رأيه في: (كان طويلاً بين الرجال) وأشار بيده إلى الأعلى، دائماً يستحضر ذاكرتي هذا الرأي كلما ظهر الأمير محمد بن سلمان في المشاهد الكبيرة التي لا تكاد تتوقف في السنوات الأخيرة ..