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العمليات العسكرية مستمرة من الجو وعلى الأرض

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العمليات العسكرية مستمرة من الجو وعلى الأرض ويتم استهداف المدنيين

فرنسوا ديلاتر

مندوب فرنسا في الأمم المتحدة

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