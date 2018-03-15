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تصاعد الأزمة السورية

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في حال توجيه ضربة أميركية لسوريا فإن العواقب ستكون وخيمة

سيرغي لافروف

وزير خارجية روسيا

 

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