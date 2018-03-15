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الهدف حل نهائي للأزمة في سوريا

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الهدف يجب أن يكون واحداً وهو إنهاء المعاناة وحل نهائي للأزمة في سوريا

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة

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