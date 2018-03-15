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قالوا

الروس لم يفوا بالوعد

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قبلنا بالشروط الروسية لوقف القتال في سوريا لكن الروس لم يفوا بالوعد

نيكي هايلي

المندوبة الأميركية في مجلس الأمن

 

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