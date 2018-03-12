مطلوب وحدة المجتمع الدولي لمفاوضات مع كوريا الشمالية

ردود فعل واسعة، أثارتها صورة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، داخل الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، ولقائه بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، في زيارة تاريخية، هي الأولى من نوعها،
تتواصل فضائح العصابة الحاكمة في الدوحة وآخرها النكتة التي أسموها برنامجاً وثائقياً بعنوان «ما خفي أعظم» تناول تفاصيل محاولة المرحوم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عام 1996 استعادة حكمه الشرعي بعد أن سلبته منه قبل شهور قليلة عصابة من الأبناء العاقّين.
هنا قصر الصخير، مملكة السلام، حيث البحرين الشقيقة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان في استقبالنا، نحن بعثة الأهرام. ابتسامته سبقت ترحيبه، صافحنا ثم جلسنا بجواره، للوهلة الأولى، تكتشف أنك أمام شخصية مختلفة، تشع حماساً وحيوية وطاقة.
وضع اتحاد الكرة اليوم جعلني مضطراً أن أتحدث عن ما آلت إليه أحوال كرتنا، فالوضع السلبي تفاقم ولا يوجد في الأفق ما يبشر بالخير. استقالة سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة عمقت جرح الاتحاد والخلاف المعلن المبطن بينه وبين رئيس الاتحاد..
انحرفت البوصلة في قطر للمرة الألف، لكن هذه المرة ليست كباقي انحرافاتها، إنها أشدّ وطأة وأكثر انجرافاً نحو السقوط الأخير، حيث قرر المتصهين عزمي بشارة، مؤخراً، قراراً جديداً خطيراً، يدعو إلى استجداء اليهود الأميركيين في الكونغرس،