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مطلوب وحدة المجتمع الدولي لمفاوضات مع كوريا الشمالية

التاريخ:

إيمانويل ماكرون

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مطلوب وحدة المجتمع الدولي لخوض مفاوضات صارمة مع كوريا الشمالية

إيمانويل ماكرون

رئيس فرنسا

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