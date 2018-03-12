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قالوا

حوار واشنطن وبيونغ يانغ

التاريخ:

66083158

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كوريا الشمالية صادقة في رغبتها بإجراء مفاوضات حول أسلحتها النووية

دونالد ترامب

الرئيس الأميركي

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