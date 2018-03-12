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ترامب وافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية قبل مايو المقبل

التاريخ:

تشونغ أوي يونغ

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الرئيس ترامب وافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية قبل مايو المقبل

تشونغ أوي يونغ

مستشار أمن كوريا الجنوبية

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