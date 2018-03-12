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الاجتماع خطوة في الاتجاه الصحيح

التاريخ:

سيرجي لافروف1

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الاجتماع بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خطوة في الاتجاه الصحيح

سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي

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