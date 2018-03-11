العبء الرئيسي يقع على قطر

العلاقات بين مصر والسعودية قديمة، وما يربط الشعبين المصري والسعودي، كان دائماً الود المتبادل والمصلحة المشتركة وحسن الجوار، وأنهما تحملان، ويتحملان، في كثير من الفترات التاريخية، المسؤولية المشتركة عن أحوال عالمهم العربي والإسلامي.
انحرفت البوصلة في قطر للمرة الألف، لكن هذه المرة ليست كباقي انحرافاتها، إنها أشدّ وطأة وأكثر انجرافاً نحو السقوط الأخير، حيث قرر المتصهين عزمي بشارة، مؤخراً، قراراً جديداً خطيراً، يدعو إلى استجداء اليهود الأميركيين في الكونغرس،
تتواصل فضائح العصابة الحاكمة في الدوحة وآخرها النكتة التي أسموها برنامجاً وثائقياً بعنوان «ما خفي أعظم» تناول تفاصيل محاولة المرحوم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عام 1996 استعادة حكمه الشرعي بعد أن سلبته منه قبل شهور قليلة عصابة من الأبناء العاقّين.